Турция создаст зону свободной торговли с Нахиджеваном

PanARMENIAN.Net - Вскоре между Турцией и Нахиджеваном будет создана зона свободной торговли. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в Карсе.

По его словам, будет создана торговая площадка, с помощью которой из Нахиджевана без налоговых пошлин в Турцию и обратно будут поступать товары на 100 миллионов долларов, пишет Haqqin.az со ссылкой на Haberler.

Министр подчеркнул, что между Турцией и Нахиджеваном торговля будет вестись таким образом, как, например, между двумя турецкими городами.

Зейбекчи также отметил, что вместе с этим планируется активизировать приграничные бизнес-проекты с Ираном и Грузией.