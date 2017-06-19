Турция создаст зону свободной торговли с Нахиджеваном
19 июня 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Вскоре между Турцией и Нахиджеваном будет создана зона свободной торговли. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в Карсе.
По его словам, будет создана торговая площадка, с помощью которой из Нахиджевана без налоговых пошлин в Турцию и обратно будут поступать товары на 100 миллионов долларов, пишет Haqqin.az со ссылкой на Haberler.
Министр подчеркнул, что между Турцией и Нахиджеваном торговля будет вестись таким образом, как, например, между двумя турецкими городами.
Зейбекчи также отметил, что вместе с этим планируется активизировать приграничные бизнес-проекты с Ираном и Грузией.
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