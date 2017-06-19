Великобритания и ЕС официально начинают переговоры по Brexit
19 июня 2017 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Великобритания и Евросоюз спустя почти год после референдума, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС, официально начинают переговоры по Brexit.
Ответственная за переговоры команда во главе с министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом 19 июня отправится из Лондона в Брюссель для встречи с европейскими коллегами, пишет РИА Новости.
Накануне первой встречи с представителями ЕС Дэвис подчеркнул, что, несмотря на слухи о том, что якобы ЕС готовы к переговорам о возвращении Британии в союз, «нет сомнений в том, что Британия покидает Европейский союз, претворяя в жизнь итоги исторического референдума».
«Теперь начинается тяжелая работа. Мы должны обеспечить сделку, которая будет во благо для всех частей Соединенного Королевства», — заявил он, добавив, что выход из ЕС даст Британии возможности обеспечить новое яркое будущее.
Положительным моментом для Британии и ЕС является то, что переговоры начинаются вовремя 19 июня, без отсрочек, как многие опасались. Это существенно снижает неопределенность по самому процессу Brexit, а также снижает связанные с этим политические и экономические риски.
ЕС и Великобритания должны договориться об условиях «развода» до конца марта 2019 года. Однако этот срок может быть расширен по согласованию сторон, так как простых переговоров об условиях Brexit никто из сторон не ждет.
23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам прошедшего референдума о членстве страны в Европейском союзе. 13 июля 2016 года правительство Великобритании возглавила Тереза Мэй.
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