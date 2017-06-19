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Генконсульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта

Генконсульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта
19 июня 2017 - 13:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Консульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта в деловом квартале этого турецкого города.

«Генеральное консульство Соединенных Штатов в Стамбуле сообщает возросшей угрозе безопасности в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы. Предупреждение особенно касается улицы Агаоглу в районе Шишли», - говорится в сообщении американской дипмиссии, пишет Deutsche Welle.

Консульство попросило американцев, проживающих в данных районах, соблюдать особую осторожность и избегать больших скоплений людей, особенно, в районах, часто посещаемых западными туристами. Речь идет, в частности, о ресторанах, торговых центрах и транспортных узлах.

В центральной части Стамбула уже усилены меры безопасности. На площади Таксим выставлены полицейские ограждения и дежурят усиленные наряды полиции. Под особую охрану взято генконсульство России, расположенное на пешеходной улице Истикляль. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.

Полицейские дежурят также в районах крупных транспортных узлов в европейской части Стамбула.

Последний теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina.Жертвами террориста, устроившего стрельбу, стали 39 человек, еще 69 получили ранения.

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Deutsche Welle: Консульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта
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