Генконсульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта
19 июня 2017 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Консульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта в деловом квартале этого турецкого города.
«Генеральное консульство Соединенных Штатов в Стамбуле сообщает возросшей угрозе безопасности в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы. Предупреждение особенно касается улицы Агаоглу в районе Шишли», - говорится в сообщении американской дипмиссии, пишет Deutsche Welle.
Консульство попросило американцев, проживающих в данных районах, соблюдать особую осторожность и избегать больших скоплений людей, особенно, в районах, часто посещаемых западными туристами. Речь идет, в частности, о ресторанах, торговых центрах и транспортных узлах.
В центральной части Стамбула уже усилены меры безопасности. На площади Таксим выставлены полицейские ограждения и дежурят усиленные наряды полиции. Под особую охрану взято генконсульство России, расположенное на пешеходной улице Истикляль. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.
Полицейские дежурят также в районах крупных транспортных узлов в европейской части Стамбула.
Последний теракт в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь в ночном клубе Reina.Жертвами террориста, устроившего стрельбу, стали 39 человек, еще 69 получили ранения.
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