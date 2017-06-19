В летевший из Стамбула в Тбилиси турецкий лайнер ударила молния

PanARMENIAN.Net - В лайнер турецкой авиакомпании Atlasglobal ударила молния вскоре после его вылета из Стамбула в Тбилиси.

По словам очевидцев, инцидент в районе аэропорта имени Ататюрка вызвал панику среди пассажиров. В итоге лайнер вернулся в воздушную гавань, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал Rustavi 2.

Рейс в Тбилиси задержали на несколько часов. Путешественников доставили в столицу Грузии резервным бортом.

«Через 15-20 минут после взлета все заметили яркий свет, и молния ударила по самолету», — рассказал один из пассажиров Давид Лоладзе. После этого у лайнера начались проблемы с управлением, и пилот принял решение посадить воздушное судно.

По словам другого путешественника, в результате инцидента никто не пострадал. При этом в пресс-службе стамбульского аэропорта сказали, что рейс в Тбилиси задержали из-за непогоды.

В октябре 2016 года молния попала в лайнер исландского лоукостера WOW air. Происшествие было зафиксировано во время рейса из Рейкьявика в Париж.