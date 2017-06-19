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Путин назначил нового посла в Турции на место убитого в Анкаре Карлова

Путин назначил нового посла в Турции на место убитого в Анкаре Карлова
19 июня 2017 - 13:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом РФ в Турции. Ерхов займет место убитого в Анкаре прежнего посла РФ Андрея Карлова.

До этого Ерхов занимал должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, пишет Lenta.ru.

Ранее он был генконсулом в Стамбуле. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

В мае 2017-го назначение Ерхова на пост посла поддержал комитет Госдумы по международным делам.

Предыдущий глава российской дипмиссии в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года. Его обязанности возложили на советника-посланника посольства в Анкаре Сергея Панова, которого назначили временным поверенным.

Photo: vestikavkaza.ru
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