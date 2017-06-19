Президенты Армении и Ирана направили послания эмиру Катара

PanARMENIAN.Net - Президент Ирана Хасан Роухани передал послание эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани через помощника главы МИД Ирана.

Встреча помощника главы МИД Ирана по делам арабских и африканских стран Хусейна Джабри Ансари с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани прошла 18 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на катарское агентство новостей QNA.

Ранее стало известно, что и президент Армении Серж Саргсян через главу МИД Армении Эдварда Налбандяна также направил послание эмиру Катара.

Содержание посланий президентов не раскрывается.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.