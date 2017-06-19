Маск: SpaceX запустит сразу 2 ракеты Falcon 9 за 48 часов
19 июня 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что в пределах двух суток могут быть запущены сразу две ракеты Falcon 9.
«Если будет выдержан график, то на этих выходных в течение 48 часов будут запущены два Falcon 9 (с космодрома на мысе Канаверал и базы Ванденберг)», — написал бизнесмен.
В ходе старта, запланированного на 23 или 24 июня, планируется запустить спутник BulgariaSat-1 для Болгарии. На 25 июня намечен пуск в интересах оператора Iridium, пишет Lenta.ru.
В 2017 году SpaceX уже провела семь успешных пусков Falcon 9, из них один — с базы Ванденберг в Калифорнии, а остальные — с мыса Канаверал. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить до 22,8 тонны полезной нагрузки. Для сравнения, российский «Протон-М», запускаемый с космодрома Байконур, выводит до 23 тонн.
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