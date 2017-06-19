// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Маск: SpaceX запустит сразу 2 ракеты Falcon 9 за 48 часов

Маск: SpaceX запустит сразу 2 ракеты Falcon 9 за 48 часов
19 июня 2017 - 13:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил в Twitter, что в пределах двух суток могут быть запущены сразу две ракеты Falcon 9.

«Если будет выдержан график, то на этих выходных в течение 48 часов будут запущены два Falcon 9 (с космодрома на мысе Канаверал и базы Ванденберг)», — написал бизнесмен.

В ходе старта, запланированного на 23 или 24 июня, планируется запустить спутник BulgariaSat-1 для Болгарии. На 25 июня намечен пуск в интересах оператора Iridium, пишет Lenta.ru.

В 2017 году SpaceX уже провела семь успешных пусков Falcon 9, из них один — с базы Ванденберг в Калифорнии, а остальные — с мыса Канаверал. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить до 22,8 тонны полезной нагрузки. Для сравнения, российский «Протон-М», запускаемый с космодрома Байконур, выводит до 23 тонн.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 за 48 часов
 Самое значимое
В Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложениеВ Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложение
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
Instagram запустил собственные фильтры для селфиInstagram запустил собственные фильтры для селфи
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
PowerPoint научился переводить презентации в реальном времениPowerPoint научился переводить презентации в реальном времени
С помощью дополнения PowerPoint Translator презентации могут переводиться в автоматически с одного языка на другой и обратно
Instagram для Android теперь будет работать в офлайн-режимеInstagram для Android теперь будет работать в офлайн-режиме
Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
Partner news
 Статьи
Большая десятка

Главные игровые новинки 2017 года

 Самое читаемое в разделе
На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности
Армянская игра Shadowmatic теперь доступна на Android
Tesla опубликовала первое фото нового кроссовера Model Y: Он выйдет в 2019 году
Армения и Россия продолжат сотрудничество в IT-сфере
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Соглашение между Арменией и РФ о группировке войск представили на ратификацию Путину Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Виген Саркисян подписали соответствующее соглашение в ноябре 2016 года
Рэпер Jay Z анонсировал новый альбом «4:44» (видео) Музыкант опубликовал отрывок из видеоклипа на песню Adnis на стриминговом сервисе Tidal 19 июня
Президенты Армении и Ирана направили послания эмиру Катара Содержание посланий президентов не раскрывается
Путин назначил нового посла в Турции на место убитого в Анкаре Карлова До этого Ерхов занимал должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД России