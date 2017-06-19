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Рэпер Jay Z анонсировал новый альбом «4:44» (видео)

Рэпер Jay Z анонсировал новый альбом «4:44»
 19 июня 2017 - 14:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский рэпер Шон Картер, известный под псевдонимом Джей Зи (Jay Z), анонсировал выход нового студийного альбома «4:44».

Музыкант опубликовал отрывок из видеоклипа на песню Adnis на стриминговом сервисе Tidal 19 июня, пишет Lenta.ru.

Релиз пластинки запланирован на 30 июня.

18 июня у артиста и его супруги певицы Бейонсе родилась двойня. В мае Джей Зи занял второе место в рейтинге самых богатых рэперов по версии журнала Forbes, уступив хип-хоп-исполнителю Шону Комбсу (Diddy). В дискографии музыканта 12 сольных альбомов.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Рэпер Джей Зи анонсировал новый альбом и выпустил отрывок клипа
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