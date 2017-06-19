Число жертв пожара в Лондоне увеличилось до 79 человек
19 июня 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Лондона сообщила о том, что число жертв пожара, происшедшего в ночь на 14 июня в высотном здании Grenfell Tower, в районе Кенсингтон, возросло до 79 человек.
«По информации на сегодняшнее утро, боюсь, мне придется признать, что при пожаре погибли или пропали, и мы считаем их погибшими, 79 человек», - заявил 19 июня представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди, пишет Deutsche Welle.
Он предупредил, что число погибших может увеличиться, но «не так существенно, как в последние дни». По его словам, пять человек из тех, кого считали погибшими в огне, найдены живыми и здоровыми.
С 19 июня пострадавшим от пожара начнут выплачивать по 5500 фунтов стерлингов (около 6276 евро) из государственного фонда на случай чрезвычайных ситуаций.
16 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о создании фонда в размере 5 млн фунтов (5,7 млн евро) на поддержку жителей высотки, пострадавших во время пожара.
В здании Grenfell Towel проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток. Информация об увеличении числа жертв пожара поступала с 14 июня ежедневно.
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