Google Trends: Популярность спиннеров сходит на нет
19 июня 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Фиджет спиннер — антистрессовая игрушка, которая стала крайне популярной у молодежи весной 2017 года, начинает терять свою популярность. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Уолтом Хики из издания FiveThirtyEight.
В своем исследовании он опирался на отчеты Google Trends в трех категориях - поиск в сети, Google News и на YouTube.
Данные поиска свидетельствуют о том, что пик интереса к спиннерам посредством веб-поиска в Google пришелся на начало мая, пик интереса в США пришелся на 6 мая. В новостях наиболее часто спиннер стал упоминаться в последующую неделю, а пик популярности пришелся на 18 мая.
Исследование состояния поиска на YouTube показало, что интерес к спиннерам ослабевает, на YouTube он был наиболее популярен примерно в то же время, что и в Сети.
В статье отмечается, что, несмотря на большое количество различных видеороликов со спиннерами, очевидно, что пик популярности модной игрушки уже позади.
Ручной спиннер (Fidget Hand Spinner) — антистрессовая игрушка. В центре спиннера находится металлический подшипник, по сторонам расположены несколько лопастей/крыльев (чаще всего 3), на концах которых иногда также размещены подшипники. Был изобретен в 1990-х годах, но обрел популярность только в мае 2017 года, став настоящим хитом. Игрушку нужно просто крутить, держа двумя пальцами за центральный подшипник, в связи с чем она позиционируется как антистрессовое приспособление, по аналогии с щелканьем ручкой, нажиманием кнопок калькулятора или постукиванием по столу.
Название происходит от английского слова spin — вращение. Распространены также названия «fidget spinner» (finger gadget — гаджет для пальцев) и просто «fidget». В русском языке — «спиннер», «фиджет», «крутистор», «вертушка», иногда — «сюрикен» (по внешнему сходству с метательными звездочками).
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