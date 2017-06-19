Сопредседатель: МГ ОБСЕ надеется на продолжение политического диалога между Ереваном и Баку
19 июня 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Минская группа ОБСЕ надеется, что стороны карабахского конфликта продолжат политический диалог. Об этом заявил российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов.
«И в Баку, и в Ереване мы провели обсуждения в связи с возобновлением политического диалога. По итогам этих обсуждений можно прийти к выводу, что президенты обеих стран выступают за продолжение мирных переговоров», - сказал российский дипломат, пишет АПА.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 19 июня отправились в Баку с официальным визитом. В ходе пребывания в Баку сопредседатели проведут ряд официальных встреч. Ранее сопредседатели посетили Армению и Нагорный Карабах. Ожидается, что после визита в регион сопредседатели выступят с заявлением.
После встречи с президентом Республики Арцах Бако Саакяном российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил, что заявления Минской группы ОБСЕ направлены на на то, чтобы предотвратить напряженность на карабахской границе. «Наши заявления адресные и преследуют цель поддержания процесса мирного урегулирования конфликта», – отметил Попов.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию послы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 18 мая выступили с адресным с заявлением.
«Согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету по линии соприкосновения, нанеся удар по военной технике. Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы ответили минометным огнем различного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу»,- в частности говорится в заявлении.
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