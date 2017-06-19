Ridus: Армянские миротворцы владеют иностранными языками и хорошо умеют договариваться
19 июня 2017 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Среди стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения — единственная, чьи миротворцы несут службу за пределами своего государства: «голубые каски» Армении несут службу в Афганистане (65 офицеров и контрактников), в Косово (40 человек), в Ливане (32 человека). Об этом пишет издание «Ридус», автором статьи является военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. Он побеседовал с командиром миротворческой бригады РА генерал-майором Артуром Симоняном.
По словам автора статьи, преимущество армянских военных в том, что, кроме специальных знаний и навыков, необходимых миротворцам, они практически все владеют иностранными языками. Не считая армянского и русского, что в республике — само собой разумеется, многие из них говорят на английском, немецком, французском, итальянском и греческом.
В статье говорится также, что армянские миротворцы пытаются уладить конфликты, когда такие случаются.
«В 2014 году на границе между Ливаном и Израилем сошлись буквально врукопашную две деревни. С той и с другой стороны. Раздались даже выстрелы. Поводом для вспышки ненависти было срубленное дерево, которое те или другие считали чуть ли не священным. Практически все военные наблюдатели ООН, дежурившие на границе, уехали от греха подальше. Быть третьим в драке всегда опасно — можно получить по мослам и от одной, и от другой стороны. Тем более что инструкция строго-настрого запрещает вмешиваться в конфликт: важно доложить о нем вышестоящему начальству и отойти подальше, а там… хоть трава не расти.
Но это норма для законопослушных европейцев или азиатов, армянин стоять в стороне не может, когда на его глазах кто-то кого-то пытается убивать. Армянский военный наблюдатель майор Ашот Захарян, как потом рассказывал Артуру Симоняну итальянский генерал, ответственный за этот участок границы, бросился в толпу конфликтующих. И размахивая руками, растолкал их всех по сторонам, вызвал старейшин обеих деревень на переговоры, о чем-то с ними пошушукался. Через час та и другая толпа разошлись по домам. А дерево потом посадили новое»,- рассказывается в статье.
«Кто может договориться одновременно с арабами и евреями? Только армянин»,- пошутили собеседники Литовкина.
Отмечается, что через Ливан на сегодняшний день прошло 160 армянских миротворцев, в Ираке служило 368 человек. За участие в миротворческих операциях за рубежом армянские миротворцы в количестве 3740 человек награждены иностранными медалями. А президент страны Серж Саргсян даже получил благодарственное письмо за службу армянских «голубых касок» в Ираке и Косово от президента США Джорджа Буша-младшего.
«Каждый армянский миротворец — маленький посол Армении в той стране, где он выполняет свой долг. Мы гордимся, что благодаря нашим «голубым каскам» нас знают и уважают на планете»,— сказал генерал Симонян.
Армения подписала меморандум об участии в миротворческой деятельности с ООН еще в 2001 году. Больше всего армянских офицеров прошло через Афганистан — 2200 человек.
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