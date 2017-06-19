Россия будет считать самолеты США над Сирией «воздушными целями»

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны России с 19 июня выходит из меморандума с США «о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии». Об этом заявили в российском оборонном ведомстве после того, как истребитель ВВС США сбил сирийский военный самолет в небе над Раккой.

Любые воздушные объекты, включая самолеты и БПЛА международной коалиции под эгидой Вашингтона, будут «приниматься на сопровождение» в качестве «воздушных целей», пояснили в российском Минобороны, пишвт Deutsche Welle.

В ведомстве утверждают, что во время атаки на истребитель ВС Сирии в воздухе находились выполнявшие боевые задачи машины ВКС РФ. Однако, по версии Москвы, «командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи» для «предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии».

Американский истребитель 18 июня сбил военный самолет сирийской государственной армии, который бомбил территорию в районе Ракки близ позиций вооруженных оппозиционеров, поддерживаемых Вашингтоном. США при этом заявили, что их цели не состоят в том, чтобы «сражаться с сирийским режимом, Россией или поддерживающими их силами».