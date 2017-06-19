// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Россия будет считать самолеты США над Сирией «воздушными целями»

Россия будет считать самолеты США над Сирией «воздушными целями»
19 июня 2017 - 18:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны России с 19 июня выходит из меморандума с США «о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии». Об этом заявили в российском оборонном ведомстве после того, как истребитель ВВС США сбил сирийский военный самолет в небе над Раккой.

Любые воздушные объекты, включая самолеты и БПЛА международной коалиции под эгидой Вашингтона, будут «приниматься на сопровождение» в качестве «воздушных целей», пояснили в российском Минобороны, пишвт Deutsche Welle.

В ведомстве утверждают, что во время атаки на истребитель ВС Сирии в воздухе находились выполнявшие боевые задачи машины ВКС РФ. Однако, по версии Москвы, «командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи» для «предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии».

Американский истребитель 18 июня сбил военный самолет сирийской государственной армии, который бомбил территорию в районе Ракки близ позиций вооруженных оппозиционеров, поддерживаемых Вашингтоном. США при этом заявили, что их цели не состоят в том, чтобы «сражаться с сирийским режимом, Россией или поддерживающими их силами».

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: РФ объявила самолеты США над Сирией "воздушными целями"
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 19 июня 2017
Другие новости раздела
 Последние новости
Семье армянина удалось выжить при пожаре в Лондоне Им удалось спастись из горящего здания через окно, несмотря на то, что квартира находилась на 17-м этаже, однако Касемджян потерял все свое имущество
Ridus: Армянские миротворцы владеют иностранными языками и хорошо умеют договариваться По словам автора статьи, преимущество армянских военных в том, что, кроме специальных знаний и навыков, необходимых миротворцам, они практически все владеют иностранными языками
В Ереване установили заправочные станции для электромобилей Tesla В Армении нет официального представительства Tesla, однако есть несколько электромобилей компании
Сопредседатель: МГ ОБСЕ надеется на продолжение политического диалога между Ереваном и Баку «И в Баку, и в Ереване мы провели обсуждения в связи с возобновлением политического диалога. По итогам этих обсуждений можно прийти к выводу, что президенты обеих стран выступают за продолжение мирных переговоров», - сказал российский дипломат