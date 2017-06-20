МИД РА: Правовой документ Армения-ЕС будет подписан на предстоящем саммите Восточного партнерства
20 июня 2017 - 10:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Подведение значительных итогов накануне предстоящего саммита будет способствовать дальнейшему лодотворному сотрудничеству в рамках Восточного партнерства. С таким заявлением выступил на министерском саммите стран Восточного партнерства ЕС глава МИД Армении Эдвард Налбандян.
Он отметил, что за последние два года активно работают над реализацией положений Рижской декларации и смогли реализовать практически все взаимные обязательства, касающиеся Армении, а именно присоединение к проекту COSME и программе «Горизонт-2020», начало переговоров по Соглашению об общей авиационной зоне, а также начало переговоров вокруг проекта «Творческая Европа», которые планируется завершить в ближайшее время.
«Есть также некоторые нерешенные вопросы, вокруг которых мы работаем, включая старт переговоров по либерализации визового режима. В этом контексте мы рассчитываем на четкую поддержку стран - членов ЕС. В относительно короткие сроки нам удалось договориться вокруг нового Всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. О завершении переговоров было объявлено президентами Саргсяном и Туском в феврале в Брюсселе. Текст был парафирован, и мы с нетерпением ждем его подписания на предстоящем саммите»,- добавил Налбандян.
Он также отметил, что почти параллельно обсудили и согласовали приоритеты Партнерства на 2017-2020 гг.: «Эти два важных документа станут основой сотрудничества Армения-ЕС в ближайшие годы и помогут нам укрепить наше взаимовыгодное сотрудничество».
Армения и Евросоюз 21 марта в Ереване парафировали новое рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
Самое значимое
В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам
Партии «Компромисс», «Валенсия эн Комун» и Социалистическая партия проголосовали за резолюцию о Геноциде армян, проект которой был предложен армянским союзом «Арарат»
Первый рейс запланирован на 21 июня, перелеты будут осуществляться каждую среду. Стоимость билета - около 150 долларов США
В Карабахе в 2017 году ожидается двухзначный экономический рост.
Partner news
Сюжет
Последние новости
Важные перемены в жизни рэпера Jay Z: Он поменял псевдоним на JAY-Z Отмечается, что это не первый раз, когда рэпер меняет свое прозвище. Ранее он использовал дефис в имени, однако отказался от него после выпуска 12-го сольного альбома Magna Carta Holy Grail
Первый компьютер Apple ушел с молотка за $355 000 Для сравнения: на том же аукционе четырехроторная шифровальная машина «Энигма» 1944 года была продана за 547 тысяч долларов
В Ереване и регионах Армении ожидается дождь: Температура воздуха понизится Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 22 июня температура воздуха понизится на 5-6 градусов, затем постепенно повысится
Пресечен импорт в Армению азербайджанских соли и чая Сотрудники КПП «Бавра» в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения