МИД РА: Правовой документ Армения-ЕС будет подписан на предстоящем саммите Восточного партнерства

PanARMENIAN.Net - Подведение значительных итогов накануне предстоящего саммита будет способствовать дальнейшему лодотворному сотрудничеству в рамках Восточного партнерства. С таким заявлением выступил на министерском саммите стран Восточного партнерства ЕС глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Он отметил, что за последние два года активно работают над реализацией положений Рижской декларации и смогли реализовать практически все взаимные обязательства, касающиеся Армении, а именно присоединение к проекту COSME и программе «Горизонт-2020», начало переговоров по Соглашению об общей авиационной зоне, а также начало переговоров вокруг проекта «Творческая Европа», которые планируется завершить в ближайшее время.

«Есть также некоторые нерешенные вопросы, вокруг которых мы работаем, включая старт переговоров по либерализации визового режима. В этом контексте мы рассчитываем на четкую поддержку стран - членов ЕС. В относительно короткие сроки нам удалось договориться вокруг нового Всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. О завершении переговоров было объявлено президентами Саргсяном и Туском в феврале в Брюсселе. Текст был парафирован, и мы с нетерпением ждем его подписания на предстоящем саммите»,- добавил Налбандян.

Он также отметил, что почти параллельно обсудили и согласовали приоритеты Партнерства на 2017-2020 гг.: «Эти два важных документа станут основой сотрудничества Армения-ЕС в ближайшие годы и помогут нам укрепить наше взаимовыгодное сотрудничество».

Армения и Евросоюз 21 марта в Ереване парафировали новое рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.