В результате авиаудара коалиции в Сирии погибли 12 членов одной семьи
20 июня 2017 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Военно-воздушные силы международной коалиции, возглавляемой США, атаковали 19 июня сирийский поселок Телль-Шаер. В результате авиаудара погибли 12 человек, принадлежавших к одной семье, пишет «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.
Телль-Шаер расположен в провинции Хасеке поблизости от границы с Ираком. Жертвами воздушных атак американцев и их союзников в соседних провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор менее чем за месяц стали более 200 мирных граждан.
ВВС коалиции поддерживают арабо-курдские формирования из «Сил демократической Сирии», которые штурмуют город Ракка. Этот административный центр одноименной провинции является главным форпостом ИГ в САР.
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