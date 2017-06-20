Боксер Оганес Бачков вышел в четвертьфинал ЧЕ

Важные перемены в жизни рэпера Jay Z: Он поменял псевдоним на JAY-Z Отмечается, что это не первый раз, когда рэпер меняет свое прозвище. Ранее он использовал дефис в имени, однако отказался от него после выпуска 12-го сольного альбома Magna Carta Holy Grail Отмечается, что это не первый раз, когда рэпер меняет свое прозвище. Ранее он использовал дефис в имени, однако отказался от него после выпуска 12-го сольного альбома Magna Carta Holy Grail

Первый компьютер Apple ушел с молотка за $355 000 Для сравнения: на том же аукционе четырехроторная шифровальная машина «Энигма» 1944 года была продана за 547 тысяч долларов Для сравнения: на том же аукционе четырехроторная шифровальная машина «Энигма» 1944 года была продана за 547 тысяч долларов

В Ереване и регионах Армении ожидается дождь: Температура воздуха понизится Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 22 июня температура воздуха понизится на 5-6 градусов, затем постепенно повысится Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 22 июня температура воздуха понизится на 5-6 градусов, затем постепенно повысится