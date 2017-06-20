Боксер Оганес Бачков вышел в четвертьфинал ЧЕ
20 июня 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу 19 июня представитель Армении Оганес Бачков (64 кг) победил представителя Молдовы и вышел в четвертьфинал.
Остальные армянские боксеры - Артур Оганесян (49 кг), Нарек Абгарян (52 кг), Владимир Маркарян (69 кг) и Гурген Оганесян (+91 кг) - потерпели поражения.
Таким образом, на чемпионате Европы борьбу продолжают 4 представителя Армении, пишет пресс-служба НОК РА.
20 июня на ринге за выход в четвертьфинал поборются Карен Тонаканян (60 кг), Арман Дарчинян (75 кг) и Нарек Манасян (91 кг).
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В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
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