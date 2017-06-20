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Боксер Оганес Бачков вышел в четвертьфинал ЧЕ

Боксер Оганес Бачков вышел в четвертьфинал ЧЕ
20 июня 2017 - 10:52 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу 19 июня представитель Армении Оганес Бачков (64 кг) победил представителя Молдовы и вышел в четвертьфинал.

Остальные армянские боксеры - Артур Оганесян (49 кг), Нарек Абгарян (52 кг), Владимир Маркарян (69 кг) и Гурген Оганесян (+91 кг) - потерпели поражения.

Таким образом, на чемпионате Европы борьбу продолжают 4 представителя Армении, пишет пресс-служба НОК РА.

20 июня на ринге за выход в четвертьфинал поборются Карен Тонаканян (60 кг), Арман Дарчинян (75 кг) и Нарек Манасян (91 кг).

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