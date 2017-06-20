Aрмия Сирии отбила у ИГ город Расаф и 20 деревень: Ликвидировано более 100 боевиков

PanARMENIAN.Net - Правительственные войска Сирии и союзные им силы освободили город Расаф и 20 населенных пунктов на юге провинции Ракка и ликвидировали ряд главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) из числа иностранцев, передает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

«Наши вооруженные силы и союзники вернули контроль над городом Расаф на юге (провинции) Ракка и освободили 20 деревень», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в ходе боев были ликвидированы главари террористической группировки — выходцы из Чечни, Туниса, Ливии, Саудовской Аравии и Ирака.

«Ликвидировано более сотни боевиков ИГ, 11 танков, шесть единиц другой бронетехники, десять артиллерийских орудий и более 200 различных автомобилей террористов», — отметил собеседник агентства.

Ранее возглавляемая Соединенными Штатами авиация коалиции по борьбе с ИГ сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций поддерживаемых Соединенными Штатами «Сирийских демократических сил» (SDF). Дамаск заявил, что сбитый Су-22 участвовал в операции против ИГ, и обвинил коалицию в координации ударов с боевиками.