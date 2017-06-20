Президент «Реала»: Никто не делал предложений по Роналду
20 июня 2017 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Криштиану Роналду. Перес также подчеркнул важность игрока для клуба.
«Никто не делал нам предложений ни по Роналду, ни по кому-либо еще. Роналду важнее всех, кто здесь, и сильнее всех, кто здесь», — сказал Перес, пишет Sports.ru со ссылкой на AFP.
Он также заявил, что Роналду может покинуть клуб, только если за него заплатят сумму отступных в размере 880 млн фунтов.
«Его контракт стоит 880 млн фунтов, если никто не сможет заплатить такую сумму, он не уйдет», - сказал Перес, добавив, что в последний раз лично общался с Роналду после финального матча Лиги чемпионов 3 июня, пишет ТАСС со ссылкой на испанскую радиостанцию Onda Cero.
Ранее португальское издание A Bola написало, что 32-летний форвард сообщил руководству «Реала» о желании покинуть клуб в связи с предъявлением ему обвинения от испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн.
Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.
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