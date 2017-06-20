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22-летний американец умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР

22-летний американец умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР
20 июня 2017 - 11:41 AMT

PanARMENIAN.Net - 22-летний американский студент Отто Вомбиер, который провел 17 месяцев в северокорейской тюрьме, умер в больнице всего через несколько дней после освобождения. Он скончался, не выходя из комы. Об этом заявили родственники Вомбиера.

В своем заявлении родственники Вомбиера поблагодарили врачей медицинского центра Цинциннати в штате Огайо за «то, что они сделали все возможное для Отто», пишет Tjournal.ru.

«К сожалению, жестокие муки, которым северокорейцы подвергли нашего сына, привели к тому, что единственный исход, который был бы возможен, — это грусть, которую мы сегодня испытали»,- отметили родители Отто Вомбиера.

В марте 2016 года Вомбиера приговорили к 15 годам каторги за срыв пропагандистского плаката в гостинице Северной Кореи. В суде американец полностью раскаялся и признал, что совершил ошибку. Он провел в заключении 17 месяцев.

13 июня 2017 года Вомбиера, находившегося в коме, выпустили из тюрьмы и эвакуировали. По версии властей Северной Кореи, студент заболел ботулизмом и впал в кому после принятия снотворного. В США у него обнаружили обширную гибель клеток мозга.

Ссылки по теме:
Tjournal.ru. Американский студент умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР
AFP. US student dies after release from N. Korea
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