22-летний американец умер через неделю после освобождения из тюрьмы КНДР

PanARMENIAN.Net - 22-летний американский студент Отто Вомбиер, который провел 17 месяцев в северокорейской тюрьме, умер в больнице всего через несколько дней после освобождения. Он скончался, не выходя из комы. Об этом заявили родственники Вомбиера.

В своем заявлении родственники Вомбиера поблагодарили врачей медицинского центра Цинциннати в штате Огайо за «то, что они сделали все возможное для Отто», пишет Tjournal.ru.

«К сожалению, жестокие муки, которым северокорейцы подвергли нашего сына, привели к тому, что единственный исход, который был бы возможен, — это грусть, которую мы сегодня испытали»,- отметили родители Отто Вомбиера.

В марте 2016 года Вомбиера приговорили к 15 годам каторги за срыв пропагандистского плаката в гостинице Северной Кореи. В суде американец полностью раскаялся и признал, что совершил ошибку. Он провел в заключении 17 месяцев.

13 июня 2017 года Вомбиера, находившегося в коме, выпустили из тюрьмы и эвакуировали. По версии властей Северной Кореи, студент заболел ботулизмом и впал в кому после принятия снотворного. В США у него обнаружили обширную гибель клеток мозга.