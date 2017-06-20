Столкновения на востоке Турции: 1 военнослужащий убит, 6 - ранены

PanARMENIAN.Net - Один турецкий солдат погиб, еще шесть пострадали в результате обстрела военного конвоя на востоке Турции боевиками Рабочей партией Курдистана (РПК).

В провинции Хаккари турецкий военный конвой был обстрелян из гранатометов и крупнокалиберного оружия, пишет АПА со ссылкой на агентство «Анадолу».

Пострадавшие военные доставлены в госпиталь.

9 июня на юго-востоке Турции недалеко от поста жандермии в провинции Батман взорвался заминированный автомобиль. В результате три человека получили ранения.

Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период более 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.