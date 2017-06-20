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В Армении возможности женщин в военной службе будут расширены

В Армении возможности женщин в военной службе будут расширены
20 июня 2017 - 13:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении намерено увеличить возможности для перехода женщин к военной службе на добровольной основе. Об этом говорится в плане правительства РА, который был одобрен и отправлен в парламент на внеочередном заседании 19 июня.

В программе, в частности, отмечается, что до конца 2020 года нужно обеспечить возможность участия каждого гражданина РА призывного возраста в военной службе.

Одновременно отмечается, что нужно тщательно рассмотреть довоенную подготовку, эффективную организацию призыва, в том числе процесс медицинского обследования, в целях повышения эффективности и снижения коррупционных рисков в данной сфере.

В феврале министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что девушки и женщины, которые хотят проявить себя на военной службе должны иметь такую возможность. «Во всех сферах жизни, в том числе и в армии, для женщин должны быть созданы равные возможности. И мы сделаем все в этом направлении», - сказал Саркисян.

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