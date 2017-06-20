Более 2000 жителей Карабаха переехали в Армению вследствие апрельской войны 2016 года в НКР

PanARMENIAN.Net - В апреле 2016 года из-за обострения карабахского конфликта из Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) в Армению перебрались более 2000 человек. Об этом заявил 20 июня на встрече с журналистами представитель армянского офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Кристоф Бирвирт.

Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой день — Всемирный день беженцев (World Refugee Day), утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.

Бирвирт отметил, что большую часть из прибывших в Армению составляли женщины, дети и старики, мужчины же остались в Арцахе – защищать свои дома. Многие из прибывших в Армению поселились у своих родственников или друзей семьи, пишет Panorama.am.

По его словам, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев было впечатлено уровнем оказанного прибывшим из Арцаха содействия и гостеприимства. Бирвирт указал также, что многие покинувшие в апреле 2016 года Арцах – 573 человека (172 семьи) – смогли вернуться обратно уже к концу года. В Армении пока остаются жители села Талиш Мартакертского района НКР, которое пострадало в результате апрельских действий и возвращаться куда пока небезопасно.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.