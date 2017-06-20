Вышел новый трейлер продолжения «Проклятия Аннабель» (видео)
20 июня 2017 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Вышел новый трейлер сиквела фильма «Проклятие Аннабель». Продолжение спин-оффа «Заклятия» появится в прокате в августе 2017 года.
Согласно жету фильма, через несколько лет после трагической гибели дочери, талантливый создатель кукол и его жена пригласили в свой дом несколько девочек из закрытого детского дома вместе с их воспитательницей. Все они вскоре стали объектами злобной мести одного из созданий главного героя - куклы Аннабель.
Первый фильм «Проклятие Аннабель» вышел в 2014 году и заработал в мире 256,9 млн долларов при бюджете в 6,5 миллионов. Это спин-офф хоррора Джеймса Вана «Заклятие». Лента подробно рассказывает о демонической кукле, которую можно было видеть во вступлении оригинального фильма.
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