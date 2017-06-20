Осуществлен первый регулярный рейс Хургада - Ереван - Хургада
20 июня 2017 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Утром 20 июня в ереванском аэропорту «Звартноц» приземлился самолет египетской авиакомпании Air Cairo, совершивший первый регулярный рейс из Хургады. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.
В числе первых пассажиров рейса были представители политической и культурной сфер армянской общины египетской столицы Каира и другие гости. Их встретили хлебом-солью в ереванском аэропорту.
Регулярные рейсы авиакомпании Air Cairo поспособствуют увеличению объемов пассажироперевозок, экономическому росту и развитию туризма.
Египетской авиакомпанией было получено разрешение на полеты по маршрутам Хургада - Ереван - Хургада и Шарм-эль-шейх - Ереван - Шарм-эль-шейх. Рейсы в направлениях Хургада-Ереван-Хургада будут осуществляться каждый вторник, а рейсы Шарм-эль-шейх – Ереван - Шарм-эль-шейх – каждый четверг.
Самое значимое
Сезонный пригородный электропоезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.
В советское время капанский аэропорт принимал рейсы малой авиации из Еревана и других городов Армянской ССР.
С 23 июля планируется осуществлять рейсы в данном направлении дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям
Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-3 градуса.
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