Осуществлен первый регулярный рейс Хургада - Ереван - Хургада

PanARMENIAN.Net - Утром 20 июня в ереванском аэропорту «Звартноц» приземлился самолет египетской авиакомпании Air Cairo, совершивший первый регулярный рейс из Хургады. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.

В числе первых пассажиров рейса были представители политической и культурной сфер армянской общины египетской столицы Каира и другие гости. Их встретили хлебом-солью в ереванском аэропорту.

Регулярные рейсы авиакомпании Air Cairo поспособствуют увеличению объемов пассажироперевозок, экономическому росту и развитию туризма.

Египетской авиакомпанией было получено разрешение на полеты по маршрутам Хургада - Ереван - Хургада и Шарм-эль-шейх - Ереван - Шарм-эль-шейх. Рейсы в направлениях Хургада-Ереван-Хургада будут осуществляться каждый вторник, а рейсы Шарм-эль-шейх – Ереван - Шарм-эль-шейх – каждый четверг.