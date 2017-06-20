В Конгрессе США предложили запретить американцам посещать КНДР
20 июня 2017 - 16:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Эд Ройс считает, что Вашингтону следует запретить туристические поездки в Северную Корею, говорится в сообщении комитета.
С таким предложением он выступил после случившегося со студентом из университета Виргинии Отто Уормбиером.
В Северной Корее его обвинили в подрывной деятельности и приговорили к 15 годам лишения свободы. Приговор вынесли в марте 2016 года после общественного признания в том, что студент пытался украсть пропагандистский баннер. С марта прошлого года Уормбиер находился в коме, после того как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. На прошлой неделе американца вернули на родину. Центральное телеграфное агентство Кореи отмечало, что северокорейские власти сделали это из «гуманитарных соображений». Американские медики после обследования молодого человека заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму. Девятнадцатого июня Уормбиер скончался.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал привлечь КНДР к ответственности в связи со смертью студента.
«Мои мысли и молитвы с семьей Уормбиера. За последние 18 месяцев они пережили невероятную боль и страдания, и все из-за того, что их сын якобы снял со стены отеля в Пхеньяне плакат. Я надеюсь, что когда-нибудь они смогут на время забыть об этом бессмысленном убийстве и обрести мир», — заявил Ройс, пишет РИА Новости.
«Отец Отто прав: пропаганда туризма привлекает слишком много людей в КНДР. Соединенные Штаты должны запретить туристические поездки в Северную Корею», — добавил конгрессмен.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявляла, что власти США рассматривают возможность введения юридического запрета на посещение американскими гражданами КНДР.
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