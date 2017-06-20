Европарламент просит ЕС официально приостановить переговоры по вступлению Турции

PanARMENIAN.Net - Комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам призывает Еврокомиссию (ЕК) и страны-члены Евросоюза официально приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество. Об этом говорится в ежегодном отчете комитета ЕП по Турции.

«Учитывая результаты недавнего референдума в Турции и расширение президентских полномочий, комитет по иностранным делам призывает ЕК и национальные правительства ЕС официально приостановить без замедления переговоры о вступлении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений», - отмечается в документе, пишет ТАСС.

В нем поясняется, что члены комитета практически единогласно проголосовали за соответствующий проект резолюции. Ожидается, что документ будет вынесен на голосование всего ЕП на июльской пленарной сессии в Страсбурге.

16 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу после референдума о поправках в конституцию заявил, что первым делом обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения Девлетом Бахчели вопрос о возвращении в стране практики смертной казни, за запрет которой во всем мире выступает Евросоюз.