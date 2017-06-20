Молния дважды за день ударила в летящие из Стамбула турецкие пассажирские лайнеры
20 июня 2017 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Молния ударила в пассажирский лайнер, вылетевший в Казань из стамбульского аэропорта имени Ататюрка. Инцидент произошел 19 июня.
На борту лайнера Turkish Airlines находился 101 пассажир. После попадания молнии командир самолета принял решение вернуться в стамбульский аэропорт, пишет Lenta.ru со ссылкой на Haberturk.
Посадка прошла благополучно. Лайнер отправили на проверку специалистам, пассажиры вылетели в Россию другим бортом. В результате ЧП никто не пострадал.
В тот же день молния ударила в самолет другой турецкой авиакомпании Atlasglobal, направлявшийся из Стамбула в Тбилиси. Воздушное судно также было вынуждено вернуться. В итоге рейс задержали на несколько часов. Путешественников доставили в грузинскую столицу на другом самолете.
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