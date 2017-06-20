Fly Project даст бесплатный концерт в Ереване
20 июня 2017 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известная румынская музыкальная группа Fly Project даст концерт в столице Армении.
Ереванский концерт популярных румын запланирован на 20 июля. Концерт пройдет под открытым небом и будет бесплатным.
Группа выступит на территории ТРЦ «Ереван Молл», начала концерта в 20:00 по местному времени.
Это не первый раз, когда группа Fly Project выступает в Ереване. Впервые артисты приехали в Армению 28 августа 2015 года в рамках гастрольного тура Most Wanted Tour.
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