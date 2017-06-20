Fly Project даст бесплатный концерт в Ереване

PanARMENIAN.Net - Всемирно известная румынская музыкальная группа Fly Project даст концерт в столице Армении.

Ереванский концерт популярных румын запланирован на 20 июля. Концерт пройдет под открытым небом и будет бесплатным.

Группа выступит на территории ТРЦ «Ереван Молл», начала концерта в 20:00 по местному времени.

Это не первый раз, когда группа Fly Project выступает в Ереване. Впервые артисты приехали в Армению 28 августа 2015 года в рамках гастрольного тура Most Wanted Tour.