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Fly Project даст бесплатный концерт в Ереване

Fly Project даст бесплатный концерт в Ереване
20 июня 2017 - 17:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известная румынская музыкальная группа Fly Project даст концерт в столице Армении.

Ереванский концерт популярных румын запланирован на 20 июля. Концерт пройдет под открытым небом и будет бесплатным.

Группа выступит на территории ТРЦ «Ереван Молл», начала концерта в 20:00 по местному времени.

Это не первый раз, когда группа Fly Project выступает в Ереване. Впервые артисты приехали в Армению 28 августа 2015 года в рамках гастрольного тура Most Wanted Tour.

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