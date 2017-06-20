Иракская армия полностью окружила боевиков ИГ в центре Мосула
20 июня 2017 - 18:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Иракская армия завершила окружение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в районе Старого города в Мосуле.
Как заявили в командовании иракской армии, бронетанковым подразделениям удалось взять под свой контроль район Шифаа, который располагается вдоль западного берега реки Тигр. Это означает, что боевики ИГ оказались в окружении в Старом городе, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
14 июня сообщалось, что террористы предприняли мощное наступление на позиции иракских военных в Мосуле, которое было отбито. При этом сторонники ИГ потеряли несколько десятков человек убитыми. В то же время источники, близкие к исламистам, заявили, что уничтожили во время наступления до 40 полицейских, захватили несколько блокпостов в черте города, а также подбили восемь бронемашин правительственных сил.
11 мая иракские силовики пообещали освободить западную часть Мосула, удерживаемую боевиками ИГ, до священного для мусульман месяца Рамадан, однако сделать этого не смогли.
Вторая фаза операции по освобождению города ведется с февраля при поддержке международной коалиции, возглавляемой США. В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Последние новости
Умные чат-боты Facebook придумали свой собственный язык Ботов подключили к алгоритмам машинного обучения и позволили им переписываться между собой, чтобы они оттачивали навыки общения
Экс-министру обороны НКР смягчили обвинение по делу об «Игле» В частности, по его словам, следствие сняло с Бабаяна обвинение в контрабандном ввозе в Армению переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла»
Более 80 кг армянской кинзы вернут из Петербурга на родину Экспертиза показала, что инспекторы сомневались не зря - в зелени действительно был карантинный объект - повилика
Fly Project даст бесплатный концерт в Ереване Ереванский концерт популярных румын запланирован на 20 июля. Концерт пройдет под открытым небом и будет бесплатным