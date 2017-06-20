Иракская армия полностью окружила боевиков ИГ в центре Мосула

PanARMENIAN.Net - Иракская армия завершила окружение боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в районе Старого города в Мосуле.

Как заявили в командовании иракской армии, бронетанковым подразделениям удалось взять под свой контроль район Шифаа, который располагается вдоль западного берега реки Тигр. Это означает, что боевики ИГ оказались в окружении в Старом городе, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

14 июня сообщалось, что террористы предприняли мощное наступление на позиции иракских военных в Мосуле, которое было отбито. При этом сторонники ИГ потеряли несколько десятков человек убитыми. В то же время источники, близкие к исламистам, заявили, что уничтожили во время наступления до 40 полицейских, захватили несколько блокпостов в черте города, а также подбили восемь бронемашин правительственных сил.

11 мая иракские силовики пообещали освободить западную часть Мосула, удерживаемую боевиками ИГ, до священного для мусульман месяца Рамадан, однако сделать этого не смогли.

Вторая фаза операции по освобождению города ведется с февраля при поддержке международной коалиции, возглавляемой США. В конце марта иракские силовики приостановили массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.