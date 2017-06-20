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Экс-министру обороны НКР смягчили обвинение по делу об «Игле»

Экс-министру обороны НКР смягчили обвинение по делу об «Игле»
20 июня 2017 - 18:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Обвинение, выдвинутое бывшему командующему Армией обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Самвелу Бабаяну по делу о незаконном ввозе ПЗРК «Игла», смягчили. Об этом сообщил его адвокат Аветис Калашян.

В частности, по его словам, следствие сняло с Бабаяна обвинение в контрабандном ввозе в Армению переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», пишет Yerkir.am.

В настоящее время ему инкриминируют только незаконное приобретение, реализацию, транспортировку или хранение оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств.

«Следствие установило, что Бабаян не причастен к контрабанде «Иглы». Кто ввозил «Иглу» — это уже совершенно другой вопрос, с моим подзащитным не связанный», — сказал Калашян.

22 марта Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабандного ввоза на территорию Армении ПЗРК «Игла», задержаны 3 человека, в том числе и гражданин РА Самвел Бабаян. Согласно информации, по итогам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены также достоверные сведения, что лица, осуществившие приобретение компонентов указанного ЗРК и их перевозку, действовали по предварительному сговору с Самвелом Бабаяном и по его заказу. Согласно заключению эксперта, боевая ракета 9M39, являющаяся компонентом ЗРК, пригодна для дальнейшей эксплуатации и является боеприпасом.

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