Колумбийские повстанцы сдали большую часть оружия

PanARMENIAN.Net - Боевики леворадикальной повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа» (FARC) сдали 60 процентов своего оружия. 20 июня они начали передавать последние 40 процентов из имеющихся семи тысяч единиц оружия.

Процесс разоружения проходит под контролем миссии ООН в Колумбии. По плану должен был завершиться еще 29 мая, теперь его срок продлен до 27 июня, пишет Deutsche Welle.

Разоружение идет в специальных зонах на территории Колумбии, в которых бывших повстанцев будут готовить к возвращению к нормальной жизни.

В результате вооруженного конфликта в Колумбии между левыми повстанцами, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, еще более 6,5 млн - были вынуждены покинуть родные места.

Правительство Колумбии и FARC в 2016 году достигли согласия по окончанию полувековой гражданской войны в стране. Переговорный процесс длился почти четыре года.