ОДКБ создаст миротворческую милицию по запросу ООН

PanARMENIAN.Net - ОДКБ по запросу ООН ведет работу по формированию специального подразделения миротворческой милиции постоянной готовности, которое будет участвовать в операциях по поддержанию мира. Об этом сообщил заместитель генсека организации Валерий Семериков.

«Сейчас мы создаем по предложению и по просьбе ООН специальное милицейское подразделение постоянной готовности, которое могло бы участвовать в операциях по поддержанию мира в миссиях ООН», — сказал Семериков, пишет РИА Новости.

Он отметил, что сотрудников в такие подразделения будут набирать из представителей правоохранительных органов всех государств.

«Структура (такого подразделения) комитетом секретариата Совета безопасности уже рассмотрена, будем докладывать президентам свои предложения. Все государства дали добро, мы создаем это подразделение, специальное миротворческое подразделение милицейских сил правоохранительных органов постоянной готовности», — добавил Семериков.

Он напомнил, что ООН признала миротворцев ОДКБ, соответствующих их стандартам, и подтвердила, что они могут принимать участие в операциях по поддержанию мира на территории третьих стран.

Среди стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения — единственная, чьи миротворцы несут службу за пределами своего государства: «голубые каски» Армении несут службу в Афганистане (65 офицеров и контрактников), в Косово (40 человек), в Ливане (32 человека).За участие в миротворческих операциях за рубежом армянские миротворцы в количестве 3740 человек награждены иностранными медалями.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе соглашения, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

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