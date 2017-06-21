Взрыв на вокзале в Брюсселе: Застрелен мужчина с поясом смертника

PanARMENIAN.Net - На центральном вокзале Брюсселя вечером 20 июня был застрелен мужчина с поясом смертника. Полиция подтвердила, что один из военнослужащих убил неизвестного, на котором был пояс со взрывчаткой, после того как произошел небольшой взрыв.

В результате взрыва никто не пострадал. Из здания вокзала и с площади перед ним были эвакуированы люди, территория оцеплена полицией, пишет Deutsche Welle.

Бельгийская прокуратура квалифицировала происшествие на главном вокзале Брюсселя как теракт. По словам очевидцев, перед тем как в мужчину выстрелили, он произнес «Аллах акбар».

Помимо самого злоумышленника, никто не пострадал. Исполнитель взрыва скончался в больнице.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень ввели в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня понизили до отметки три, предполагающей «возможную и вероятную» опасность теракта.

В международном аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года прогремели два взрыва, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство».