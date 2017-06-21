// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Взрыв на вокзале в Брюсселе: Застрелен мужчина с поясом смертника

Взрыв на вокзале в Брюсселе: Застрелен мужчина с поясом смертника
21 июня 2017 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - На центральном вокзале Брюсселя вечером 20 июня был застрелен мужчина с поясом смертника. Полиция подтвердила, что один из военнослужащих убил неизвестного, на котором был пояс со взрывчаткой, после того как произошел небольшой взрыв.

В результате взрыва никто не пострадал. Из здания вокзала и с площади перед ним были эвакуированы люди, территория оцеплена полицией, пишет Deutsche Welle.

Бельгийская прокуратура квалифицировала происшествие на главном вокзале Брюсселя как теракт. По словам очевидцев, перед тем как в мужчину выстрелили, он произнес «Аллах акбар».

Помимо самого злоумышленника, никто не пострадал. Исполнитель взрыва скончался в больнице.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень ввели в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня понизили до отметки три, предполагающей «возможную и вероятную» опасность теракта.

В международном аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года прогремели два взрыва, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции «Мальбек». В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство».

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: На вокзале в Брюсселе застрелен мужчина с поясом смертника
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Глава села Довех об «армянском пленном» в Азербайджане: У нас нет жителя по имени Завен Карапетян Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, заявил, что в армянской армии нет такого военнослужащего
Азербайджан показал «армянского пленного» Азербайджанские СМИ приводят его слова, согласно которым, его якобы зовут «Завен Карапетян, родился 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района Армении, сельский житель»
В обновлении iOS могут появиться эмодзи в хиджабе Среди новых эмоций и изображений — «Лицо с поднятой бровью», «Взрывающаяся голова», «Ругающееся лицо» и другие
Посол Миллз: Американские инвесторы заинтересованы сферой энергетики Армении По словам Миллза, озвученная цифра в 8 млрд долларов относится также и к формированию инфраструктур