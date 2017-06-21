Армянские тяжелоатлеты на молодежном ЧМ: Оганесян и Мкртчян вошли в первую десятку
21 июня 2017 - 11:14 AMT
PanARMENIAN.Net - На молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике сегодня в борьбу вступили армянские спортсмены.
В весовой категории 85 кг Давид Оганесян с результатом 340 кг в двоеборье (155+193) занял 6-е место. В этом же весе Акоп Мкртчян с 339 кг (149+190) стал седьмым. Чемпионом мира стал представитель Катара Ибрагим Фарес Элбах, пишет пресс-служба НОК РА.
21 июня в соревновании юниорок в весовой категории 75 кг выступит Сона Погосян.
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В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
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