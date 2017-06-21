Армянские тяжелоатлеты на молодежном ЧМ: Оганесян и Мкртчян вошли в первую десятку

PanARMENIAN.Net - На молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике сегодня в борьбу вступили армянские спортсмены.

В весовой категории 85 кг Давид Оганесян с результатом 340 кг в двоеборье (155+193) занял 6-е место. В этом же весе Акоп Мкртчян с 339 кг (149+190) стал седьмым. Чемпионом мира стал представитель Катара Ибрагим Фарес Элбах, пишет пресс-служба НОК РА.

21 июня в соревновании юниорок в весовой категории 75 кг выступит Сона Погосян.