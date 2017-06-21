Фехтовальщица Эмма Погосова примет участие в международном сборе в Германии

PanARMENIAN.Net - Международная федерация фехтования перед чемпионатом мира организовала учебно-тренировочный сбор в немецком Лейпциге. От Армении в сборе примет участие Эмма Погосова.

«Международная федерация пригласила одного спортсмена из Армении. Наша федерация решила отправить в Лейпциг Эмму, поскольку она имеет наивысший результат. В течение десяти дней Погосова будет иметь возможность тренироваться под руководством высококлассных специалистов и соревноваться с лучшими фехтовальщиками», - отметил генеральный секретарь федерации Арташес Мадоян, пишет пресс-служба НОК РА.

Сразу после учебно-тренировочного сбора Эмма Погосова с 19 по 26 июля в том же городе примет участие в чемпионате мира.