Фехтовальщица Эмма Погосова примет участие в международном сборе в Германии
21 июня 2017 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация фехтования перед чемпионатом мира организовала учебно-тренировочный сбор в немецком Лейпциге. От Армении в сборе примет участие Эмма Погосова.
«Международная федерация пригласила одного спортсмена из Армении. Наша федерация решила отправить в Лейпциг Эмму, поскольку она имеет наивысший результат. В течение десяти дней Погосова будет иметь возможность тренироваться под руководством высококлассных специалистов и соревноваться с лучшими фехтовальщиками», - отметил генеральный секретарь федерации Арташес Мадоян, пишет пресс-служба НОК РА.
Сразу после учебно-тренировочного сбора Эмма Погосова с 19 по 26 июля в том же городе примет участие в чемпионате мира.
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