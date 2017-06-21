Британский оскароносный актер Дэниел Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

PanARMENIAN.Net - Трехкратный лауреат премии «Оскар», британский актер Дэниел Дэй-Льюис больше не будет сниматься в кино. Об этом сообщила его представительница Лесли Дарт.

Причины, по которым 60-летний Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру, не раскрываются.

«Это личное решение, и ни он, ни его представители не будут более комментировать это», — подчеркнула Дарт, пишет Lenta.ru со ссылкой на Variety.

Дэй-Льюис дебютировал как актер в ленте «Воскресенье, проклятое воскресенье» в 1971 году. Он также сыграл в таких фильмах, как «Комната с видом», «Последний из могикан», «Невыносимая легкость бытия», «Моя левая нога» и «Банды Нью-Йорка». Артист получил премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за картины «Моя левая нога», «Линкольн» и «Нефть». Он также является обладателем двух «Золотых глобусов» и четырех премий BAFTA.

В 2013-м журнал Time включил Дэй-Льюиса в сотню самых влиятельных людей мира. Лента «Нефть», в которой артист исполнил главную роль, названа главным фильмом XXI века по версии The New York Times.