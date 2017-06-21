«Независимая газета»: Арцах снова на грани войны

PanARMENIAN.Net - В результате очередного обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта армянская сторона в течение двух дней потеряла убитыми четырех военнослужащих, в отчете Армии обороны Арцаха говорится, что ответными действиями активность азербайджанских войск была подавлена. Об этом говорится в статье обозревателя отдела политики стран ближнего зарубежья «Независимой газеты» Юрия Рокса, в которой идет речь о последних развитиях карабахского конфликта.

Отмечается, что МИД Армении действия Азербайджана назвал ответом на призывы мирового сообщества к мирному урегулированию конфликта. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинило Баку в терроризме и обещало дать асимметричный ответ.

В статье отмечается, что по данным Степанакерта, азербайджанская сторона применила гранатометы.

«Очередному осложнению на линии соприкосновения предшествовали крупные азербайджано-турецкие военные учения в Нахичеванской автономной республике и трехсторонние – в Грузии с участием опять же Турции и хозяев. А завтра в Азербайджане начинаются еще одни учения, в которые будет вовлечено около 20 тысяч военнослужащих и в преддверии которых, как передает агентство «Тренд», замначальника Генштаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Низам Османов заявил, что вооруженные силы страны полностью готовы к освобождению оккупированных земель»,- пишет автор статьи.

«Арцахская армия в ответ проводит свои учения. Руководство непризнанной республики уверяет, что в случае развязывания военных действий Азербайджан получит достойный отпор. Президент непризнанной республики Бако Саакян заявил, что все еще надеется на торжество благоразумия, хотя надежд почти нет. Ереван обращает внимание на то, что Азербайджан каждый раз идет на обострение незадолго до визита в регион сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ, курирующей переговорный процесс. Приезд дипломатов ожидается на следующей неделе. Последние заявления посредников по конфликту приняли адресный характер: в нарушении перемирия обвиняется азербайджанская сторона, тогда как действия армянской называются ответными. В ту же сторону меняется тональность Москвы, считают в Ереване, подкрепляя свое мнение ссылками на заявления МИД РФ, в которых все чаще стали «вспоминать» о населении Нагорного Карабаха. Однако все это на линии Баку пока не отражается»,- говорится в статье.

В конце автор статьи пишет, что в армянском обществе все больше говорят о необходимости самим решать свою судьбу, не надеясь на кого-то, о нанесении не ответных, а упредительных ударов. Подкрепляются эти мнения экскурсиями в историю, когда тщетное ожидание помощи извне обернулось геноцидом, утратой территорий, и примерами успешной активности некоторых современных государств, действовавших прежде всего исходя из национальных интересов, а не по подсказкам и лекалам из-за рубежа.

В экспертном сообществе двух стран ожидания тревожные: два народа опять на грани войны, пишет автор статьи.

17 июня в 09:40 по местному времени в северном направлении линии соприкосновения смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нарек Тигранович Гаспарян 1997 г.р.

16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.).