«Звезда по имени Солнце»: Видеотрибьют «Яндекс.Музыки» к 55-летию Цоя

PanARMENIAN.Net - 21 июня 2017 года известному советскому рок-музыканту, основателю и лидеру рок-группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.Компания «Яндекс» выпустила видеотрибьют легендарному музыканту.

Одну из самых известных песен «Кино» — «Звезда по имени Солнце» — исполняют современные петербуржцы: музыканты, актеры, студенты и просто прохожие. На экране появляются известные музыканты и художники: Евгений Федоров, Андрей Кагадеев, Татьяна Буланова, Антон Белянкин и многие другие. Всего в видео снялись больше сотни человек.

В клипе есть несколько десятков скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни Цоя: от группы крови на рукаве одного из персонажей до алюминиевых огурцов. Большинство деталей неслучайны, и найти их с первого раза непросто.Под «Звезду по имени Солнце» в ролике сменяются четыре эпохи — от 1980-х до 2010-х.

Кроме того, к юбилею артиста «Яндекс.Музыка» раскрасила страницу группы «Кино» в цвета обложки альбома «Ночь». Отмечается, что общая продолжительность прослушиваний песен «Кино» на «Яндекс.Музыке» недавно превысила 1000 лет.

Виктор Цой (21 июня 1962 года, Ленинград - 15 августа 1990 года, близ поселка Кестерциемс, Латвийская ССР) — советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах.