Тяжелоатлетка Погосян завоевала большую бронзу и малое серебро на молодежном ЧМ

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Токио молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории 75 кг представительница Армении Сона Погосян с результатом 223 кг в двоеборье стала бронзовым призером.

Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг), пишет пресс-служба НОК РА.

Чемпионкой мира стала эквадорка Нейнси Дахомес (242 кг в двоеборье).

22 июня из представителей Армении в весовой категории 105 кг выступит Самвел Гаспарян.

Ранее в весовой категории 85 кг Давид Оганесян с результатом 340 кг в двоеборье (155+193) занял 6-е место. В этом же весе Акоп Мкртчян с 339 кг (149+190) стал седьмым.