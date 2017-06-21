Азербайджанский SOCAR представил правительству Грузии заявку о повышении тарифов на газ
21 июня 2017 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии газ может подорожать на 5 тетри. Тарифную заявку правительству представили четыре компании - «Компания по транспортировке газа», SOCAR Georgia Gas, «Грузгоргаз» и «Казтрансгаз».
Подорожание газа связано с курсом лари и инвестициями компаний в последние годы. В правительстве по этому вопросу пока никаких комментариев не делают. Основная часть документации, представленной компаниями, уже изучена, пишет Online-Грузия.
Специалисты говорят, что цена на природный газ повысится на 5 тетри. «Правда, это небольшое изменение, но бедному населению это изменение будет тяжело перенести. Им тяжело платить и по действующему тарифу, особенно зимой. Изменения неизбежны и цена будет реальной, так как в тарифе будет отражен не только курс лари, но и инвестиции компаний, которые довольно масштабны. Прошло много времени с тех пор, как на грузинском рынке произошли изменения, связанные с валютным курсом. В этот период тариф на газ не увеличивался», - говорит экономист Эмзар Джгереная.
«Я считаю, что нужно снять тему социального газа. Не нужно субсидировать богатых, и в этом со мной многие согласятся. Низкооплачиваемый слой населения должен получать субсидию, а богатые - нет», - продолжил он.
Основным импортером газа в Грузию является Азербайджан, однако из России Грузия получает 10% от поставок российского газа в Армению в качестве платы за его транзит. В марте 2016 года грузинская сторона и «Газпром» после длительных переговоров оформили новое соглашение, согласно которому Грузия будет продолжать получать 10% от поставок российского газа в Армению. Однако теперь РФ предложила Грузии перейти на расчеты за услуги по транзиту газа в денежной форме на базе ставок, применяемых в странах ЕС.
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