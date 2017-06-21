Samsung Galaxy Note 8 будет предствален в августе
21 июня 2017 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Дебют Samsung Galaxy Note 8 состоится на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года.
Изначально анонс планировался на выставке IFA 2017 в Берлине, однако поскольку следующее поколение iPhone также должно дебютировать в сентябре, Samsung решила перенести анонс на неделю раньше, пишет Ferra.ru со ссылкой на корейское издание Naver.
Ранее ожидалось, дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.
Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.
Смартфон получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.
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