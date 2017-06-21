Письма Эйнштейна ушли с молотка за $200 000 в Израиле
21 июня 2017 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Письма ученого Альберта Эйнштейна с формулами, рассуждениями о боге и политике ушли с молотка в Израиле почти за 210 тысяч долларов, многократно превысив ожидания аукционеров. Об этом сообщили организаторы торгов.
Шесть оригинальных машинописных посланий за подписью великого ученого с добавлениями и правками, внесенными его рукой, были написаны в начале 1950-х годов и адресованы коллегам Эйнштейна Дэвиду Бому и Максу Борну, пишет РИА Новости.
Иерусалимский аукционный дом Winners рассчитывал выручить за них в сумме от 33 до 49 тысяч долларов, но за одно только письмо Эйнштейна Бому неназванный покупатель заплатил 84 тысячи долларов.
«Если Бог создал мир, то в число главных его забот, безусловно, не входило сделать миропознание простым для нас», — писал Эйнштейн коллеге, который из-за антикоммунистических гонений, устроенных сенатором Джозефом Маккарти, был вынужден в то время переехать из США в Бразилию.
В дальнейшей переписке Эйнштейн сравнивает настроения в современном ему американском обществе с атмосферой в Германии времен последнего императора Вильгельма II, сочувствует жалобам Бома на проблемы с желудком и дефицит интеллектуальной среды, рассуждает о плюсах и минусах переезда в Израиль.
«Израиль интеллектуально жив и интересен, но имеет очень узкие возможности. Перебираться туда с намерением уехать при первом случае, было бы достойно сожаления», — написал Эйнштейн в письме, проданном за 26,4 тысячи долларов при начальной цене в 2 тысячи.
Из Бразилии Бом переехал в Израиль, но вскоре покинул и его, отправившись в Великобританию.
Одним из лотов аукционеры скомплектовали оригинал письма нобелевскому лауреату Максу Борну с копией послания Эйнштейна тому же адресату с размышлениями о политике и политиках.
«Ты все еще помнишь, как примерно 25 лет тому назад мы вместе ехали на трамвае к зданию Рейхстага, убежденные, что мы можем помочь переделать заседающих там ребят в честных демократов? Как наивны мы были… Могу только смеяться, думая об этом», — писал Эйнштейн в 1944 году.
«Мы оба не понимали, насколько больше всего сидит в спинном мозге по сравнению с головным и насколько крепче оно там держится. Это надо иметь в виду, чтобы не допустить повторения трагических ошибок прошлого», — сказано в письме.
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