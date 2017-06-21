Посол Миллз: Американские инвесторы заинтересованы сферой энергетики Армении
21 июня 2017 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Расчет инвестиционного потенциала в сфере энергетики Армении – в размере 8 млрд долларов – производился министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов, и наши оценки в посольстве США подтверждают наличие подобного потенциала. Об этом заявил в беседе с журналистами посол США в РА Ричард Миллз.
Он рассказал об этом в ответ на вопрос, реалистично ли его заявление, что в сфере энергетики Армении существуют перспективы привлечения инвестиций в размере 8 млрд долларов.
Посол отметил, что речь шла о потенциале, о возможных инвестициях, которые будут возможны только в том случае, если рынок энергетики станет полностью свободным и станет возможным экспорт электроэнергии в Грузию, Иран.
«Иными словами, это станет возможно только при наличии подобных инфраструктур», – подчеркнул посол, пишет Panorama.am.
По словам Миллза, озвученная цифра в 8 млрд долларов относится также и к формированию инфраструктур.
«У американских компаний, в среде инвесторов, есть интерес к данной отрасли, существующей в Армении», – отметил посол.
Он также подчеркнул, что в июня с министром энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашотом Манукяном был проведен ряд продуктивных встреч, в ходе которых министр представил 2 инвестиционных проекта. Одна из программ касалась производства энергии путем переработки твердых отходов. По словам Миллза, данные предложения представляются сейчас американским инвесторам на рассмотрение.
В мае посол США в РА Ричард Милзс в рамках конференции, посвященной перспективам развития возобновляемых источников энергии заявил, что Армения сегодня с гордостью может говорить о пути, который прошла за минувшие 25 лет в плане развития сферы энергетики.По его словам, Армении удалось выбраться из кризисной ситуации, которая сложилась в 1990-ые годы в сфере энергетики, сформировать систему энергетики, которая позволяет удовлетворять не только внутренние потребности, но и обеспечивать экспорт. Он также отметил, что американские инвесторы более чем заинтересованы в сфере возобновляемой энергетики Армении.
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