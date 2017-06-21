Эмир Катара передал послание для Путина

PanARMENIAN.Net - Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани передал через посла в России послание для президента Владимира Путина.

«Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил письменное послание президенту РФ Владимиру Путину, в котором затронул тему двусторонних отношений и последние события в связи с (дипломатическим — ред.) кризисом в Персидском заливе. Письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову передал посол Катара в Москве Фахд бен Мухаммад аль-Аттыйя» , — сообщил телеканал «Аль-Джазира», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент Армении Серж Саргсян через главу МИД Армении Эдварда Налбандяна направил послание эмиру Катара.Президент Ирана Хасан Роухани также передал послание эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани через помощника главы МИД Ирана.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар отверг все обвинения и заявил, что ответных мер принимать не будет.