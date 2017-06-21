Опрос: 30% россиян - мусульмане

PanARMENIAN.Net - 42% россиян относят себя к православию, 30% считают себя мусульманами, атеисты находятся на третьем месте (18%). Об этом сообщило маркетинговое агентство Zoom Market по итогам федерального соцопроса о религиозной принадлежности жителей РФ.

Наибольшее число православных, по данным исследователей, живет в Самаре (57%), Нижнем Новгороде и Перми (53%), Новосибирске (49%), Санкт-Петербурге и Красноярске (43%), Воронеже (41%). Наибольшее число мусульман — в Казани (72%), Краснодаре (43%), Воронеже (31%), Екатеринбурге (29%), Красноярске (28%) и в Москве (26%). Атеистов больше всего живет в Санкт-Петербурге (26%), Воронеже и Екатеринбурге (23%), Красноярске (22%), Москве (21%) и Новосибирске (18%), пишет Znak.

Наименее популярными религиями в России являются католицизм (3%), старообрядчество и протестантизм (по 2%), буддизм, иудаизм, греко-католичество и славянское язычество (по 1%).

Более 73% опрошенных агентством ответили, что не поддерживают ношение в школах одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность учеников и преподавателей. 88% респондентов заявили, что им не нужны специальные услуги в банках, предоставляемые в соответствии с требованиями религии. 33% опрошенных сказали, что проголосовали бы за партию по принадлежности к религии, если бы такая партия была зарегистрирована.

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