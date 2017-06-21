В обновлении iOS могут появиться эмодзи в хиджабе
21 июня 2017 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Некоммерческая организация Unicode Consortium выпустила Unicode 10.0, в который добавлены эмодзи женщины в хиджабе, знак биткоина и еще 55 новых смайликов. Их поддержка может появиться в одном из обновлений iOS.
Среди новых эмоций и изображений — «Лицо с поднятой бровью», «Взрывающаяся голова», «Ругающееся лицо» и другие. Также были добавлены пиктограммы с динозаврами, эльфами, вампирами, магами и зомби, пишет Lenta.ru со ссылкой на 9to5mac.
Отмечается, что релиз новой версии Unicode состоялся слишком поздно, чтобы включать новые эмодзи в iOS 11. Поэтому Apple может добавить их в iOS 11.1 или 11.2. Так, поддержка Unicode 9.0 с 72 новыми изображениями была введена в iOS 10.2, которая вышла в конце 2016 года.
Unicode Consortium уже начала принимать заявки на новые эмодзи для Unicode 11.0. Среди кандидатов уже есть пиктограммы с пожарным, лысым человеком, чашкой Петри и ДНК. Предварительный список одобренных изображений должен появиться в конце 2017 года.
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