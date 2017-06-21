Представители МККК посетили азербайджанских диверсантов в Карабахе
21 июня 2017 - 18:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный Комитет Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе посетил азербаджанских заключенных и предоставил им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.
По ее словам, посещение состоялось в рамках стандартных процедур МККК. Согласно своему мандату, МККК посещает заключенных, с целью мониторинга условий их содержания под старжей и обращения с ними, а также для того, чтобы у заключенных была возможность поддерживать связь с семьями, пишет Artsakhpress.am.
Граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров, а также ликвидированный третий участник группы Гасан Гасанов, имея при себе оружие и боеприпасы, 29 июня 2014 года незаконно пересекли государственную границу НКР и проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. Они с применением оружия 4 июля похитили несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна, тело которого было обнаружено 15 июля с огнестрельными ранениями в лесной полосе общин Карвачар и Манашид Шаумянского района. Кроме того, Гасанов вечером 11 июля на 32-ом километре автодороги Варденис – Карвачар на почве национальной ненависти из огнестрельного оружия убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 года рождения), а жительнице села Дзорахбюр Котайкской области Карине Давтян нанес огнестрельные ранения. Он оказал вооруженное сопротивление в ходе операции по его задержанию и был обезврежен.
По решению суда в Нагорном Карабахе 29 декабря 2014 года Аскеров приговорен к пожизненному заключению. Гулиев приговорен к 22 годам лишения свободы. Апелляционный и Кассационный суды оставили приговор без изменений.
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