В Аргентине нашли потайную комнату с нацистскими артефактами

PanARMENIAN.Net - В столице Аргентины обнаружили один из крупнейших складов предметов искусства времен гитлеровской Германии. Артефакты были найдены сотрудниками Интерпола в ходе обыска в доме коллекционера из Буэнос-Айреса. Судя по всему, коллекция стала крупнейшей находкой такого рода в истории страны.

Между тем произведения искусства с фашистской символикой в Аргентине не редкость: после Второй мировой войны здесь нашли убежище многие высокопоставленные нацисты, включая Адольфа Эйхмана и Йозефа Менгеле.

Всего обнаружено более 70 объектов. В числе находок есть бюст Адольфа Гитлера, статуэтка орла с подставкой, украшенной свастикой, маркированные ножи, песочные часы с нацистской символикой, дорогие увеличительные стекла и даже прибор для измерения черепа, пишет RT.

Все эти предметы обнаружили 8 июня в потайной комнате дома коллекционера из Буэнос-Айреса: по решению суда у него проводили обыск представители Интерпола. За книжными полками они нашли скрытое помещение. Пока нельзя исключать, что артефакты могут оказаться подделками, однако первые экспертизы говорят в пользу того, что вещи подлинные. Скорее всего, они были привезены в страну сразу после войны кем-то из беглых нацистов.

Показательно, что часть предметов коллекции сопровождалась старыми фотографиями, на которых артефакты запечатлены рядом с крупными функционерами нацистской партии, включая самого Адольфа Гитлера. Министр безопасности Аргентины Патриция Буллрих рассказала каналу ABC News, что это дополнительный способ коммерциализации объектов, доказательство их подлинности.

Такие находки нацистских произведений искусства (как, например, бюст Гитлера) довольно редки, гораздо чаще в поле зрения прессы попадают предметы, которые не имеют отношения к идеологии Третьего рейха, а были украдены и спрятаны теми, кто принимал участие в грабеже оккупированных территорий. Например, в мае заметный ажиотаж вызвали результаты деятельности подводной исследовательской экспедиции в Крыму, которой удалось обнаружить затонувший у берегов Крыма пароход Boy Feddersen, на котором оккупанты вывозили награбленные ценности с полуострова.