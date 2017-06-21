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Боксер Оганес Бачков обеспечил как минимум бронзовую медаль на ЧЕ

Боксер Оганес Бачков обеспечил как минимум бронзовую медаль на ЧЕ
21 июня 2017 - 18:37 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу представляющий Армению Оганес Бачков (64 кг) в 1/4 финала победил венгра Ричарда Ковача.

Армянский боксер вышел в полуфинал и обеспечил как минимум бронзовую медаль.

Вечером 21 июня на ринг также выйдет Карен Тонаканян (60 кг), пишет пресс-служба НОКА.

19 июня представитель Армении Оганес Бачков (64 кг) победил представителя Молдовы и вышел в четвертьфинал.Вышедшие на ринг 20 июня Арман Дарчинян (75 кг) и Нарек Манасян (91 кг) проиграли в 1/8 финала.

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