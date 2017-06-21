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Внутренний брифинг Apple по предотвращению утечек информации утек в сеть

Внутренний брифинг Apple по предотвращению утечек информации утек в сеть
21 июня 2017 - 18:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В начале июня компания Apple провела внутренний брифинг для сотрудников по предотвращению утечек информации о новых продуктах. Аудиозапись попала в руки журналистов издания The Outline, поделившимся им в сети.

Часовой брифинг под названием Stopping Leakers - Keeping Confidential at Apple (примерный перевод: «Остановить утечки — Cохранение конфиденциальности в Apple») был проведен для сотни сотрудников тремя членами международной команды безопасности Apple — главой подразделения Дэвидом Райсом, директором по расследованиям Ли Фридманом и Дженни Хабберт из команды по коммуникациям и тренингам подразделения, пишет Ferra.ru.

Сотрудникам рассказали об усилиях, которые прикладывает Apple в попытке сохранить информацию о новых продуктах в секрете от прессы, конкурентов и просто любителей раскрывать тайны IT-мира, а также о том как предприимчивые работники компании пытаются сделать тайное явным. В команде международной безопасности Apple работают выходцы из АНБ, армии, ФБР и Секретной службы США.

По данным из лекции, в 2016 году центром утечек впервые стали филиалы Apple в Калифорнии, тогда как раньше большинство утечек происходило с заводов за пределами США. Работники заводов пробовали вынести и продать компоненты, особенно корпуса, самыми разными способами, в том числе смывая в унитаз или пряча в белье.

Про утечки в США Райс упомянул одного работника онлайн-магазина Apple и двух из команды iTunes, которые разглашали информацию блогам. По словам Райса, часто люди так впечатлены своим продуктом, что не могут не поделиться с кем-нибудь, или же просто болтают слишком много, когда кто-нибудь задает им вопрос.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Внутренний брифинг Apple по защите от утечек утек в сеть
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